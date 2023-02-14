القيادي الشرقاوي: بوصلتنا واضحة لن تحيد ولن تلين عن خط المقاومة والأسرى

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة مهدي الشرقاوي، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزبابدة جنوب شرق مدينة جنين في ساعات مبكرة من ليلة أمس، برفقتها 30 ألية عسكرية وحاصرت عدد من المنازل.

وأضاف القيادي الشرقاوي، في تصريح خاص لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قوات الاحتلال قامت باستجواب إخوانه وهددهم بالاعتقال، مستدركًا: "الموضوع يتمحور حول دورنا في الانحياز إلى خط المقاومة.

وتابع القيادي الشرقاوي: "العدو يحاول إسكات كل صوت للمقاومة، نحن بدأنا في القدس، وبوصلتنا واضحة لن تحيد ولن تلين عن خط المقاومة والأسرى".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هددت كافة المنازل التي اقتحمها، وأوصلت رسالة لهم: "مقبلون على شهر رمضان ولا نريد نشاطات أو مشاكل، وهناك محاولات في البلدة لاستنساخ مخيم جنين، والعدو يريد ايصال رسالة أن الزبابدة ليست كجنين".

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال القيادي مهدي الشرقاوي بعد أن اقتحمت منزله في بلدة الزبابدة بجنين.