تحديث تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 on time sport الجديد 2023 النايل سات HD

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 on time sport الجديد 2023 على النايل سات بجودة HD ، وعلى مدار الأيام الماضية فقد رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث الكترونية مرتفعة متخطية حاجز الألف معظمهما كان من جمهورية مصر العربية حيث يريد الجمهور المتابع للدوري المحلي والعربي من ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 على الرسيفر من اجل متابعة ومشاهدة جميع المباريات التي تعرض بصورة بث مباشر بدون تقطيع عبر شاشاتها علما ان اشارتها يصل إلى جميع البلدان العربية منها فلسطين والجزائر حيث يمكن لكم ضبطته بكل سهولة بمجرد قراءة باقي السطور التي جاءت تفاصيلها على النحو الآتي :

تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 on time sport الجديد

وعلى الفور قمنا في وضع التفاصيل التي من خلال تتضح لكم الصورة الكاملة حول تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 on time sport الجديد بجودة HD على النايل سات حيث جاءت على النحو التالي :

أولا: تردد قناة اون تايم سبورت : 11681.

ثانيا: القمر الصناعي: نايل سات.

ثالثا: معدل الترميز: 27500 .

رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

خامسا: الاستقطاب: أفقي.



تردد قناة اون تايم سبورت 2

أولا: القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

ثالثا: التردد والاستقطاب: 11862 (V).

رابعا: ترميز القناة: 27500.

خامسا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

سادسا: جودة القناة: HD-SD.

تردد قناة اون تايم سبورت 3

أولا: القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

ثانيا: التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ثالثا: ترميز القناة: 27500.

رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خامسا: جودة القناة: HD-SD.

تردد اون تايم سبورت 2023 نايل سات

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية HD على الرسيفر

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى ابرز الخطوات التي تتم من خلالها ضبط تردد قناة اون تايم سبورت وهي خطوات سهلة للغاية ، وجاءت في الخطوة الأولى ، حيث يترتب على الشخص من ريموت التحكم الذهاب إلى قائمة الإعدادات، ثم بعد اختيار قائمة القنوات.

ثانيا : وفي الخطوة الثانية من عملية الضبط ، قم باختيار توليف إعداد القناة، ثم بعدها اضغط توليف تلقائي.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم باختيار بحث رقمي، ثم قم بالانتظار حتى تمام التحميل.

رابعا: ونواصل معكم تقديم الخطوات ، وفي اخر خطوة قم بالضغط على تم لتنزيل قناة اون تايم سبورت الأرضية ، ثم قم باختيار قناة أون تايم سبورت on time sport. وبهذا تكون قد حصلتم على الخطوات كافة .