الحركة الأسيرة: من يحاربنا برغيف الخبز والماء سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد

قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، إن من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء، سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد.

وكان بن غفير، قد أصدر أمرا بحرمان الأسرى الفلسطينيين من ماء الاستحمام بعد أسبوعين من حرمانهم من الخبز، ويشمل قرار بن غفير إعطاء وقت لا يزيد عن 4 دقائق لكل أسير للاستحمام، أي ما مجموعه ساعة فقط من تدفق المياه لكل جناح من زنازين السجن يوميا فقط.

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، عن خطوات احتجاجية تبدأ بالعصيان؛ ضمن مسار الخطة التي أعلنت عنها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، رفضا لقرارات التضييق عليهم من قبل سلطات الاحتلال.