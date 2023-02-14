الأمم المتحدة:7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال ورقم القتلى كارثي

قالت منظمة "اليونسيف"، اليوم الثلاثاء، إن نحو 7 ملايين تأثروا طفل بالزلزال المدمّر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، معربة عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" غيرهم لقوا حتفهم.

وأضاف الناطق باسم اليونسيف جيمس إلدر: "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4,6 مليون طفل. في سوريا، تأثّر 2,5 مليون طفل".

وتابع: إنّ "اليونيسف تخشى مقتل آلاف الأطفال"، محذّراً من أنّه "حتى من دون التحقّق من الأرقام، من الواضح بشكل مأساوي أنّ الأعداد ستستمرّ في الازدياد"، معربًا عن خشيته من أنّ الحصيلة النهائية ستكون "مخيفة".

وبين أنه بالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد، من الواضح أنّ "العديد، العديد من الأطفال فقدوا أهاليهم في هذه الزلازل المدمّرة". وحذّر من أنّ "الرقم سيكون مرعباً".

وأردف إلدر: "عائلات مع أطفالها "تنام في الشوارع ومراكز التسوّق والمدارس والمساجد ومحطّات الحافلات وتحت الجسور، وما زالت بعضها مع أطفالها في مناطق مفتوحة خوفاً من العودة إلى منازلها". وأنّ "عشرات آلاف العائلات تتعرّض للعوامل الجوية في فترة من العام شديدة البرودة والثلوج والأمطار المتجمّدة"، مشيراً إلى تقارير بشأن ارتفاع أعداد الأطفال الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفّسي".