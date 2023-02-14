90+ أجمل رسائل عيد الحب الفلنتاين 2023 للحبيب والمخطوبة والحبيبة والزوجة

أجمل رسائل تهنئة عيد الحب الفلنتاين 2023 للحبيب والمخطوبة والحبيبة والزوجة ، وتحمل هذه السطور التي عدها فرق فلسطين اليوم الاخباري اقوى العبارات عيد الحب الجديد الذي تنقل المودة والمحبة بين الأشخاص إذ أن المحتفلين بدأوا في الاحتفال به في مختلف انحاء دول العالم مطلقين العنان ببهجته وسروره رغم الأزمات والاحداث العالمية التي تمر الآن حيث عكفنا على نشر هذه المقالة التي جاءت بعد ان أظهرت محركات البحث الالكترونية ارتفاع في عمليات البحث متخطية مئة ألف عملية منذ صباح هذا اليوم إذ أننا وضعنا ما يقارب السبعين رسالة وهي في غاية الجمال حيث يمكن تبادلها عبر رسائل الـ SMS وغيره وهي على النحو التالي :

رسائل تهنئة عيد الحب 2023 جميلة

أولا: في الرسالة الأولى من عيد الحب ، حبيبتك بكل كياني، نقولها بقلبي ولساني، عطيتك كل حياتي، ونقلك كون تنساني.

ثانيا: في الرسالة الثانية من عيد الحب ، أعيش لك، ومن أجلك، وأحبك أكثر من أهلك، وإذا مو مصدقني أسأل قلبي كل سنة وانت معايا.

ثالثا: في الرسالة الثالثة من عيد الحب ، أنتي بداخلي قلبي كل يوم وليس هذا اليوم فقط.. كل عيد حب وأحنا مع بعض دايمًا.

رابعا: في الرسالة الرابعة من عيد الحب ، يكفيني من عمري لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرني وأنا عنك بعيد.

خامسا: في الرسالة الخامسة من عيد الحب ، ربما تعجز روحي أن تلقاك، وعيني أن تراك، كن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

سادسا: في الرسالة السادسة من عيد الحب ، يكفيني من عمرى لحظتين، لحظة تكون فيها سعيد، ولحظة تفتكرني وانا عنك بعيد.

برقيات عيد الحب 2023 للحبيب والحبيبة

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة أجمل رسائل تهنئة عيد الحب للحبيب والحبيبة ، ويمكن لكم الاطلاع عليها بكل سهولة وهي :

أولا: في الرسالة الأولى ، باقي أيام ويطل علينا عيد حبنا، عيد عشقنا وهوانا، فكل عام وأنت حبي الأول والأخير.

ثانيا: في الرسالة الثانية ، كل عام وأنت عشقي وهواي، كل عام وأنت حبيبي.

ثالثا: في الرسالة الثالثة ، أمات الحب عشاقاً وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني.

لايك و تجيك هدية من متجرنا في عيد الحب ♥️ pic.twitter.com/ZEHBg2Ejdw — أيكة (@aykah369) February 6, 2023

رابعا: في الرسالة الرابعة ، أحبك كل عيد وأنت أجمل ما في حياتي. كل عام وأنت نعمة أدعي أن تبقى لي عمر.

خامسا: في الرسالة الخامسة ، كل عام وأنت وسط قلبي تعيش، كل عام وأنت لروحي مصدر فرح.

سادسا: في الرسالة السادسة ، أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وأنت بخير.

سابعا: في الرسالة السابعة ، أروع القلوب قلبك، وأحلى الكلام همسك، وأجمل ما في حياتي حبك.

ثامنا: في الرسالة الثامنة ، أتقدم بباقة ورد من حديقة قلبي أنثرها بين كفيك وأقول لك كل عام وأنت بخير يا قمر.

أجمل رسائل عيد الحب الفلنتاين 2023

وفي هذه الفقرة فلقد وضعنا لكم أجمل رسائل عيد الحب وهي على النحو التالي: أولا: يوم حبنا هو يوم لقاءنا، فيه عرفت الحياة.. فيه عرفت كيف أكتب قصة حبنا.

ثانيا: في الرسالة الثانية حول رسائل عيد الحب ، "دعونا نلتقي دائماً بالابتسامة.. لأن الابتسامة هي بداية الحب" -الأم تريزا.

ثالثا: في الرسالة الثالثة ، رغم أنه يوم واحد في السنة، إلا أنني أحبك كل يوم وكل لحظة.

رابعا: في الرسالة الرابعة ، لم أعرف أبداً معنى الحب الحقيقي إلى أن التقينا. عيد حب وأنت دايماً معايا.

خامسا: في الرسالة الخامسة ، كيف نحتفل بعيد الحب اليوم، ونحن نحتفل به كل يوم.

تهنئة عيد الفلنتاين 2023

رسائل تهنئة عيد الحب للمتزوجين 2023 جميلة

أولا: في الرسالة الأولى، مكان القمر لقيتك .. وجوه قلبى خبيتك .. ملكت قلبى بروحك ..حبيب قلبى سميتك.

ثانيا: في الرسالة الثانية ، أهدى ليك وردة ياسمين .. لونها لون قلبك تصبح عليك .. وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى .

ثالثا: في الرسالة الثالثة ، لو أن الحب كلمات تتكتب .. لانتهت اقلامى من زمان .. ولكن الحب ارواح .. فهَلْ يكفيك روحى يا عمرى.

رابعا: في الرسالة الرابعة من رسائل تهنئة عيد الحب للمتزوجين ، رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة إلي شفتك فيها .

خامسا: في الرسالة الخامسة ، باقة ازهار وورود .. وسلة بخور وعود .. والعيد عليكم يعود .. وكل عام وانتم بخير.

سادسا: في الرسالة السادسة رسائل تهنئة عيد الحب للمتزوجين ، كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الحب اهنيكم.

سابعا: في الرسالة السابعة ، أرسلك همسة حب تغنيلك لهفة قلبى تناديلك دمعة حزن تشكيلك أحلى بوسة على خدك أهديلك.

ثامنا: في الرسالة الثامنة من رسائل تهنئة عيد الحب للمتزوجين ، في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر.

تاسعا: في الرسالة التاسعة من رسائل تهنئة عيد الحب للمتزوجين ، أسمعك تمشى وسط قلبي وأناجيك، والناس تحسب مشيك دق قلبي.

عاشرًا: في الرسالة العاشرة ، أرسلت شمعة تنور لك ..رجعت لي زعلانه ! قلت لها ليه؟ قالت إزاي ترسلني لقمر من نور .

الحادية عشر: في الرسالة الحادية عشرة من رسائل تهنئة عيد الحب للمتزوجين ، اضحك لان العمر فاني .. ابتسم إياك تنساني .. اضحك لان الهنا لحظة .. ابتسم يا سئيل عشاني .

الثانية عشر: في الرسالة الثانية عشرة من رسائل تهنئة عيد الحب للمتزوجين ، بكت السماء الصافية الزرقاء .. فسقطت منها دمعتان .. فأنبتت الأرض وردتان .. بسمتك وطيبه قلبك.

متى عيد الحب 2023

ويوم الثلاثاء الموافق 14 – 2 -2023 يصادف عيد الحب الفلانتين حيث يستعد كل شخص مهتم به في الاحتفال على طريقته الخاصة ، وهي مظاهر تختلف من دولة إلى أخرى لكنها تحمل أجمل أنواع المحبة والمودة .

تصميمات وخلفيات عيد الفلنتاين 2023

رسائل تهنئة عيد الحب للعشاق 2023

أولا: في الرسالة الأولى ، مكاني المفضل في العالم هو أن أكون دائماً بجوارك.

ثانيا: في الرسالة الثانية ، "الحب لا يعترف بأي حواجز" -مايا أنجيلو.

ثالثا: في الرسالة الثالثة من رسائل تهنئة عيد الحب للعشاق ، ما زلت أقع في حبك كل يوم، كل لحظة، كل عيد حب.

رابعا: في الرسالة الرابعة ، إلى أكثر امرأة أدهشتني.. أنا محظوظ بكوني معك (P.S. I Love You)

خامسا: في الرسالة الخامسة من رسائل تهنئة عيد الحب للعشاق ، أنتِ اشراقتي.. كل عيد حب وأنتِ دائماً صغيرتي المدللة.