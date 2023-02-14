سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023 عيار 21

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:31 م
14 فبراير 2023
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023 عيار 21
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سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، حرص فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي تضمن لكم شرح أسعار الذهب في سوريا بجميع العيارات في تعاملات اليوم بالأسواق في المحافظات التالية ادلب والحسكة وحلب ودمشق وكل ما عليكم بعد الان هو المتابعة .

سعر غرام الذهب 21 في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023

سعر غرام الذهب عيار في ادلب اليوم الثلاثاء شراء : 361,000 ، مبيع: 369,000

سعر غرام الذهب عيار في ادلب اليوم الثلاثاء شراء: 366,000، مبيع: 374,000

سعر غرام الذهب عيار في  الحسكة اليوم الثلاثاء شراء: 364,000 ، مبيع: 372,000

سعر غرام الذهب عيار في دمشق اليوم الثلاثاء شراء: 367,000 ، مبيع: 374,000

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 24 عند مستوى بيع 388,571 شراء 388,000

سعر الذهب في سوريا اليوم  عيار 22 عن مستوى بيع 356,190 شراء 355,667

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21 عن مستوى بيع 340,000 شراء 339,500

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18  عن مستوى بيع 291,429 شراء 291,000

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 14 عن مستوى بيع 226,667 شراء 226,333

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 12  عن مستوى بيع 194,286 شراء 194,000

الاونصة بيع 12,084,571 شراء 12,066,800

الجنيه الذهب   بيع 2,720,000 شراء 2,716,000

الكيلو   بيع 388,571,429 شراء 388,000,000

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023


سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم

سعر الذهب في سوريا لحظة بلحظة

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو الآتي:

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى 

اسعار الذهب عيار 24 150,034 ليرة $59.73

سعر الذهب عيار 22  137,532 ليرة $54.75

اسعار الذهب عيار 21 131,283 ليرة $52.26

اسعار الذهب عيار 18 112,527 ليرة $44.80

سعر الذهب عيار 14  87,520 ليرة   $34.84

سعر الذهب عيار 12  75,017 ليرة   $29.86

اسعار أوقية الذهب     4,666,043 ليرة       $1,858

اسعار جنيه الذهب      1,050,260 ليرة       $418.10

اسعار كيلو الذهب      150,033,551 ليرة    $59,727

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023


 

سعر الذهب اليوم في سوريا 

كما وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي: 

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

13 فبراير      149,839     131,112     112,381     87,406       74,919

12 فبراير      150,792     131,946     113,096     87,963       75,396

11 فبراير      150,791     131,945     113,095     87,962       75,395

10 فبراير      150,700     131,866     113,027     87,909       75,350

9 فبراير        150,356     131,565     112,769     87,708       75,178

8 فبراير        151,535     132,596     113,653     88,396       75,767

7 فبراير        151,171     132,278     113,380     88,184       75,586

6 فبراير        151,055     132,176     113,293     88,116       75,527

5 فبراير        150,651     131,823     112,990     87,880       75,325

4 فبراير        150,667     131,837     113,002     87,889       75,333

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023


وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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