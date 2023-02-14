سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، حرص فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي تضمن لكم شرح أسعار الذهب في سوريا بجميع العيارات في تعاملات اليوم بالأسواق في المحافظات التالية ادلب والحسكة وحلب ودمشق وكل ما عليكم بعد الان هو المتابعة .

سعر غرام الذهب 21 في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023

سعر غرام الذهب عيار في ادلب اليوم الثلاثاء شراء : 361,000 ، مبيع: 369,000

سعر غرام الذهب عيار في ادلب اليوم الثلاثاء شراء: 366,000، مبيع: 374,000

سعر غرام الذهب عيار في الحسكة اليوم الثلاثاء شراء: 364,000 ، مبيع: 372,000

سعر غرام الذهب عيار في دمشق اليوم الثلاثاء شراء: 367,000 ، مبيع: 374,000

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 24 عند مستوى بيع 388,571 شراء 388,000

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 22 عن مستوى بيع 356,190 شراء 355,667

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21 عن مستوى بيع 340,000 شراء 339,500

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18 عن مستوى بيع 291,429 شراء 291,000

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 14 عن مستوى بيع 226,667 شراء 226,333

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 12 عن مستوى بيع 194,286 شراء 194,000

الاونصة بيع 12,084,571 شراء 12,066,800

الجنيه الذهب بيع 2,720,000 شراء 2,716,000

الكيلو بيع 388,571,429 شراء 388,000,000



سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم

سعر الذهب في سوريا لحظة بلحظة

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو الآتي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 150,034 ليرة $59.73

سعر الذهب عيار 22 137,532 ليرة $54.75

اسعار الذهب عيار 21 131,283 ليرة $52.26

اسعار الذهب عيار 18 112,527 ليرة $44.80

سعر الذهب عيار 14 87,520 ليرة $34.84

سعر الذهب عيار 12 75,017 ليرة $29.86

اسعار أوقية الذهب 4,666,043 ليرة $1,858

اسعار جنيه الذهب 1,050,260 ليرة $418.10

اسعار كيلو الذهب 150,033,551 ليرة $59,727





سعر الذهب اليوم في سوريا

كما وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

13 فبراير 149,839 131,112 112,381 87,406 74,919

12 فبراير 150,792 131,946 113,096 87,963 75,396

11 فبراير 150,791 131,945 113,095 87,962 75,395

10 فبراير 150,700 131,866 113,027 87,909 75,350

9 فبراير 150,356 131,565 112,769 87,708 75,178

8 فبراير 151,535 132,596 113,653 88,396 75,767

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333



وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .