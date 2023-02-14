الاقتصاد تصدر قراراً بشأن تحديد قيمة المشتريات بالتقسيط

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن تحديد قيمة المشتريات بالتقسيط.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم تحديد قيمة المشتريات المستثناة من تطبيق نظام البيع بالتقسيط رقم 73 لسنة 2022، مشيرة إلى أنه لا يسري احكام نظام البيع بالتقسيط على المشتريات التي يكون مقدار ثمنها مبلغ 1000 شيكل فأقل.

وأضافت الوزارة، أنه لا يجوز للبائع بالتقسيط تقسيم أو تجزئة أو تكرار عملية البيع على أكثر من معاملة للالتفاف على ما ورد في هذه القرار.

وشددت الاقتصاد على أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.