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بالفيديو : قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:41 م
14 فبراير 2023
بالفيديو : قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
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