"ماكرون" يطلب رسمياً من القنصل الفرنسي البحث عن اسماء يمكنها خلافة عباس !

كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، طلب من القنصل الفرنسي الحالي عرض أسماء من أجل النظر في خلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، البالغ من العمر 87 عاماً.

وبينت صحيفة "لوفيغارو" ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول البحث عن خليفة لرئيس السلطة محمود عباس، كمحاولة لتغيير التوتر في الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

تناولت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، ان ماكرون طلب من القنصل الفرنسي الحالي في القدس وأسلافه الخمسة الأخيرين في المنصب نفسه، والسفير الفرنسي الحالي في "تل أبيب" وأسلافه الخمسة الأخيرين في المنصب ذاته، والرئيس الحالي لجهاز المخابرات الخارجية وأسلافه الخمسة الأخيرين، أن يُعِدّ كلٌ منهم قائمة تضم "اسمين من فلسطينيي المستقبل"، الذين يمكنهم خلافة محمود عباس.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي من المعنيين بطلب الرئيس ماكرون قوله: "طُلب مني التفكير في أي من الفلسطينيين يمكن أن يكون رجل المرحلة، مشيراً إلى أولئك الذين لديهم أفكار جديدة للخروج من حالة الشلل الحالية".

وأضاف الدبلوماسي أنّ "بعض الأسماء تفرض نفسها إذا بقينا مع النظام المؤسسي، لكنّه مُغلق (من قبل حركة فتح – حزب الرئيس عباس)، مشيراً إلى أنّه "يوجد أسماء أخرى، إذا تركنا الأنماط الكلاسيكية، لقد اقترحت أسماء معتادة وأخرى خارج المؤسسات الفلسطينية".

ويشدد دبلوماسي آخر على أنّ "الأمر الواضح هو أنّ خلافة محمود عباس ستظهر عاجلاً أم آجلاً"، مضيفاً "أننا نواجه مأزقاً تاماً، حيث إنّ هناك صعوبات في إيجاد البديل حسب مواصفات الإليزيه، الذي يبحث عن شخصية تأتي بأفكار جديدة".