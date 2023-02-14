الكويت تدين قرار "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية

أدانت الكويت ، اليوم الثلاثاء 14/2/2023 ، قرار الحكومة "الإسرائيلية" شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

وعبرت "الخارجية الكويتية"، في بيان، عن موقف دولة الكويت المبدئي والثابت، الرامي إلى دعوة المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وممتلكاته، والعمل على وقف هذا القرار الأحادي الجانب، وصولاً إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها شرق القدس.

