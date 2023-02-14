التعليم العالي يعقد الامتحان التطبيقي الشامل اليوم

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء 14/2/2023 الامتحان التطبيقي الشامل الموحد "الدورة الشتوية 2023"، وذلك في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

وبدأت اليوم الثلاثاء اختبارات الشق النظري وستستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء، فيما يُستكمل الشق العملي أيام (الخميس، الأحد، الاثنين) 16_19_20 فبراير في عدد من مؤسسات التعليم العالي.

وقد تفقد وفد من الوزارة قاعات الامتحان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضم الوفد د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. خليل حماد مستشار الوزارة للتعليم العالي، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم المهني، ود. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي، ود. عبد الحميد اليعقوبي مدير دائرة الامتحانات، وكان في استقبالهم د. سعيد الزبدة رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، ود. تامر اشتيوي نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية.

وخلال الجولة بيٌن القدرة أن الامتحان التطبيقي الشامل اختبار موحد بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسعى لتحقيق عدة أهداف أهمها إعطاء الطالب شهادة وطنية تثبت اجتيازه وتحقيقه للمهارات لدخول سوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلبة للتجسير بتمكينهم من الالتحاق بالجامعات والحصول على درجة البكالوريوس، كما أنه فرصة لوزارة التعليم للمزيد من التقييم وتطوير عملية التعليم.

وقدّم القدرة الشكر للكلية الجامعية وجميع الكليات التي تستضيف الامتحان، مثمنًا دور جميع الكوادر العاملة في الامتحان من الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.