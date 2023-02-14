الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين العايدي و أبو عرام من طوباس والخليل

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد الفتى: محمود ماجد العايدي (17 عاماً)، من مخيم الفارعة بطوباس الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفارعة بطوباس، والشهيد الشاب: هارون رسمي أبو عرام (24 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل عامين في مسافر يطا بالخليل.

وأكدت الحركة أن تصاعد جرائم القتل العمد بغطاء من حكومة العدو الفاشية على امتداد أرضنا، لن يثني أبناء شعبنا عن مواصلة دربهم والتمسك بأرضهم ومبادئهم، وليعلم المحتل المجرم أننا نزداد يقيناً بقرب زواله ودحره عن تراب فلسطين.

وعزت الحركة عوائل الشهداء الكرام، وأهلنا في طوباس والخليل، لنؤكد أن شعبنا الصابر المرابط وأمام هذه الجرائم الإرهابية من قتل بدم بارد، سيواصل طريقه دفاعاً عن أرضه ومقدساته، وإن مقاومينا الشجعان سيثأرون لهذه الدماء، ويواصلون الدرب حتى الحرية والخلاص.