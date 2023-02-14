ماذا قال كلوب عقب فوز فريقه على ايفرتون؟

عقّب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على أداء فريقه عقب الفوز في مباراة الديربي أمام إيفرتون.

وجاء ذلك في أعقاب، سلسلة من النتائج الضعيفة لليفربول الإنجليزي منذ مطلع العام.

وأعرب المدرب يورغن كلوب، عن ارتياحه عقب فوز فريقه في مباراة الديربي أمام إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ذلك، تنفس فريق ليفربول الصعداء، وذلك بعد سلسلة من العروض والنتائج الضعيفة منذ مطلع العام.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن كلوب قوله :"كانت الأجواء رائعة، أحب جمهوري وما فعلوه الليلة الماضية كان أمرا مميزا ومفيدا للغاية، ورد الشبان الجميل".

وأضاف كلوب :"لقد كان الديربي ممتعا ولعبنا مباراة بالطريقة التي أردناها وليست مباراة أرادها إيفرتون".

وتابع قائلاً: "حافظنا على الكرة وعملنا على الجانبين وصبرنا. وصلنا خلف خطهم. رأيت وحدة حقيقية الليلة الماضية، كان الجميع يقاتلون حقا وسجلنا هدفين من هجمتين مرتدتين رائعتين".