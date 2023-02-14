ليفربول يدرس فكرة التضحية بمحمد صلاح..!

كشفت وسائل إعلام أجنبية، امس الإثنين، أن ليفربول الإنجليزي يدرس فكرة "التضحية" باللاعب المصري محمد صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع صلاح عقدا جديدا، في يوليو الماضي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع مسؤولي ليفربول، حيث يحصل حاليا على الأجر الأعلى في "أنفيلد".

وقال موقع"فوتبول إنسايدر :" إن صلاح هو النجم الوحيد الذي قد يرغب النادي في بيعه في الصيف المقبل لتأمين "مبلغ كبير".

وأضافت الموقع :"الريدز" يبحث عن "مورد مالي" من أجل إدخال العديد من التغييرات على الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل".

وأوضح أن إدارة ليفربول مستعدة لإبرام صفقات "باهظة الثمن"، وهذا يعني بيع واحد أو اثنين من الأسماء الكبيرة في الفريق، وعلى رأسهم "مو صلاح".

جدير ذكره أنه كان الفريق الإنجليزي باع، الصيف الماضي، النجم السنغالي ساديو ماني، لتمهيد الطريق أمام الأورغوياني داروين نونيز.