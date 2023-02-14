شهيدان متأثران بإصابتهما في طوباس والخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 14-2-2023، عن استشهاد الشاب محمود ماجد محمد العايدي ( ١٧ عاماً) من مخيم الفارعة بطوباس بالضفة المحتلة.

وأوضحت الصحة، أن الشاب العايدي استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، فجر اليوم الثلاثاء في مخيم الفارعة.

وفي الإطار، استشهد الشاب هارون أبو عرام متأثراً بإصابته في مسافر يطا في مدينة الخليل قبل عام من الآن.

وكان قد أصيب الشاب العيادي بالرصاص الحي في الرأس ووصفت إصابته بالخطيرة، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الشاب سمير الخطيب في مخيم الفارعة، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان الفلسطينيين بجراحٍ خطيرة.

جدير ذكره أنه دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في أعقاب اقتحام قوة من جيش الاحتلال لمخيم الفارعة، حيث تصدى المقاومون لها بصليات كثيفة من الرصاص؛ ما أدى إلى انسحاب قوات الاحتلال من المخيم عقب ضربات المجاهدين.