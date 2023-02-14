منذ الأمس.. الاحتــــلال يعتقل (25) مواطناً من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، (25) مواطنًا من مختلف مناطق الضّفة الغربية المحتلة بينهم أطفال ونساء.

وتركزت عمليات الاعتقال في القدس وبلداتها، التي تشهد تصاعد مستمر في المواجهة مع الاحتلال، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، والخليل، وطوباس، وأريحا، وجنين، وقلقيلية، وبيت لحم، ورام الله والبيرة.



وأفاد نادي الأسير، بأنّ قوات الاحتلال نفّذت عمليات تنكيل بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، ففي مخيم الفارعة بطوباس، تعرض نجل المعتقل أحمد رجا الخطيب، لاعتداء وحشي من الاحتلال، حيث أطلقت قوات الاحتلال أحد الكلاب البوليسية اتجاهه، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال النادي:" إنّ عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر منذ مطلع العام الجاري، حيث تجاوزت حالات الاعتقال لأكثر من 780، شملت كافة الفئات".