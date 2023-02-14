هيئة الأسرى : ما تسمى بمحكمة الاحتلال ترفض الاستئناف الخاص بأسرى نفق الحرية

أعلنت هيئة الأسرى اليوم الثلاثاء 14/6/2023 أن ما تسمى بمحكمة الاحتلال المركزية في الناصرة رفضت الاستئناف الخاص بأسرى "نفق الحرية" المقدم من قبل محامي الهيئة.

وكانت المحكمة أجّلت في الـ10 من يناير الماضي، النظر في الاستئناف على الحكم بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، للرابع عشر من شباط/ فبراير.

وفي حينها، شهدت الجلسة مرافعات ونقاشات مطولة، تم على إثرها التأكيد على أن القرار سيكون خلال الجلسة القادمة.

أنّ الأسرى الستة في سجن "جلبوع" الذين انتزعوا حريتهم من "جلبوع" في السادس من أيلول عام 2021، وأعيد اعتقالهم، هم: محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، ومحمد قاسم عارضة (39 عامًا) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عامًا) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عامًا) من كفر دان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا) من يعبد معتقل منذ عام 2019.



