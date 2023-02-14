ما حقيقة وجود كائنات فضائية في العالم؟ في كل فترة يتم تداول أخباراً وصورا ومقاطعا فيديو عبر وكالات الاخبار العالمية بوجود كائنات فضائية في الأجواء من شأنها أن تجتاح البلاد، كان أخر تلك الأخبار هو رصد مجسمات طائرة في عدد من الدول الغربية، وهو ما يثير خوف وزعر الناس، كونهم لا يعلمون ماهية الكائنات الفضائية وهل هي مجرمة أو مسالمة، لذلك يهتم الناس في الحديث عن حقيقة وجود كائنات فضائية في عالمنا.

حقيقة وجود كائنات فضائية في الصين

حقيقة وجود كائنات فضائية في الصين، خرج مسؤولون أمريكيون بتصريحات عدة تفيد أن هناك أجساما غريبة في الفضاء ليست من سكان الأرض، ويعتقد أنها كائنات فضائية، لذلك فإنه بعد الحديث عن وجود كائنات فضائية في أمريكا قبل مدة والآن في أجواء الصين، بات الجميع يسأل عن حقيقة وجود كائنات فضائية في العالم، وينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حقيقة وجود كائنات فضائية في الصين صور وفيديو.

ثريد |



خلال اليومين الماضية الجميع شاهد الاخبار التي ظهرت من عدت دولة منها الصين كندا امريكا جميعهم يتكلمون عن وجود اطباق فضائية طائرة (UFO) على سماء بلادهم ومن المرجح ان قائدي هذه الاطباق كائنات فضائية .. بتكلم لكم بهذا الثريد الاحتمال الاكبر والحادثه التي حصلت قبل 100 عام pic.twitter.com/tRuUa39mWz — أ.عمير 🎖 (@200td) February 13, 2023

فيديو كائنات فضائية في السماء

فيديو كائنات فضائية في السماء، محركات البحث تصدرت قضية وجود كائنات فضائية من خارج كوكب الأرض، وبدأت القضة مجدداً بعدما تم رصد ثلاثة أجسام طائرة غريبة، لكن حتى اللحظة رغم تكرار المشهد لم تعرف ماهية الأجسام الطائرة التي شوهدت في الأجواء، وهو ما اثار الجدل والتساؤل بين الناس، وتصدرت محركات البحث الحديث عن قصة الأجسام الغريبة الطائرة التي حلقت في سماء أمريكا الشمالية وسط احتمالات كبيرة بأن تكون كائنات فضائية جاءت من خارج كوكب الأرض، وهو ما سيتبين خلال الأيام المقبلة.

أنباء :



ظهور كائنات فضائية في سماء الصين ! pic.twitter.com/QMMWxSdUc9 — Screen Mix (@ScreenMix) February 13, 2023

ما قصة الأجسام الغريبة الطائرة

ما قصة الأجسام الغريبة الطائرة، وقبل ذلك تم اسقاط ثلاثة أجسام غريبة من أجواء أمريكا الشمالية، ويوم 10 فبراير تم اسقاط جسم آخر من الأجسام الغريبة، أما في تاريخ 11 فبراير 2023، تم اسقاط جسم طائر آخر كان يحلق على ارتفاع كبير فوق يوكون التابعة لكندا، لكن رغم كل ذلك لم يثبت حتى الآن وجود مخلوقات غير بشرية على كوكب الأرض قادمة من الفضاء الخارجي.