صحيفة عبرية: التصعيد في القدس قد يؤثر على الساحة الفلسطينية بأسرها

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 14-2-2023، أن التصعيد في مدينة القدس قد يؤثر على الساحة الفلسطينية بأسرها.

وقال مراسل صحيفة معاريف العبرية، تال ليف رام : "قد يؤثر التصعيد الدراماتيكي الحالي في شرق مدينة القدس على الساحة الفلسطينية بأسرها".

وأضافت الصحيفة :"إذا كان نتنياهو يرغب في تجنب مثل هذا التصعيد، فهو مطالب بإدارة الموقف من كثب ومطالبة بن غفير بالموافقة على الخطط وليس الشعارات".

وأضاف المراسل: إذا كان وزراء الحكومة الصهيونية الحالية وبن غفير على وجه الخصوص يحكمون على أنفسهم في ظل نفس اختبار الاتهامات التي وضعوا عليها الحكومة السابقة، فإن الأسابيع الثلاثة الأخيرة التي قتل فيها 11 مستوطناً في القدس وحدها ستوصف بأنها أحد أسوأ الشهور الأمنية للاحتلال في السنوات الأخيرة".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تشن هجمة شرسة ضد مدينة القدس المحتلة بعد سلسلة العمليات الأخيرة والتي قتل فيها ما لا يقل عن 13 مستوطناً بعضهم لم تسمح الرقابة الصهيونية بنشر أسمائهم.