صاروخ أميركي "أخطأ الجسم الغامض".. والتكلفة نحو مليون دولار

فشلت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء 14/2/2023 من اسقاط الجسم الغامض الذي حلّق فوق بحيرة ميتشيغان ، ان تكلفة محاولة اسقاطه بلغت مليون دولار.

شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بينت أن مقاتلة حربية من طراز "إف- 16" تابعة لسلاح الجو الأميركي أطلقت صاروخا من طراز جو - جو "sidewinder aim-9x"، المعروف بأنه قصير المدى، على الجسم الغامض.

وبينت الشبكة ان الصاروخ أخطأ الهدف الذي تين لاحقاً إنه منطاد معدني وليس من الواضح أين سقط الصاروخ.

وأطلقت المقاتلة صاروخا ثانيا من الطراز نفسه، وأسقط المنطاد، وفق ما نقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم ، وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد من هذا النوع 400 ألف دولار.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ان الجسم الغريب عبارة عن منطاد معدني صغير الحجم، كان يحلّق قرب ولاية ميتشيغان قبيل إسقاطه.