الأسيران محمود كليبي وفهد صوالحي يدخلان عامهما الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ اليوم الثلاثاء، أن الأسيران محمود عطية حسن كليبي (41 عامًا) من بلدة شويكة بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وفهد عبد الله محمد صوالحي (42 عامًا) من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة؛ أنهيا عشرين عامًا على التوالي في الأسر ودخلا اليوم عامهما الحادي والعشرين في سجون الاحتلال.

وأوضحت "مهجة القدس"، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 14/02/2003م، حيث أصدرت المحكمة الصهيونية بحق المجاهد محمود كليبي حكمًا بالسجن المؤبد؛ بالإضافة إلى ثلاثين عامًا، وبحق المجاهد فهد صوالحي حكمًا بالسجن المؤبد سبع مرات؛ بالإضافة إلى خمسين عامًا.

وتتهم قوات الاحتلال الصهيوني الأسيرين بالانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير محمود كليبي ولد بتاريخ 29/01/1982م، أما الأسير فهد صوالحي ولد بتاريخ 04/07/1981م، وهما أعزبان، ويقبع الأسيران كليبي وصوالحي حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.