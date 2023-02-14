راصد جوي يكشف لـ"مراسلنا "تفاصيل المنخفض الجوي غدا والخميس: أجواء قطبية وأمطار غزيرة

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم الثلاثاء 14-2-2023، عن تفاصيل المنخفض الجوي القطبي الجديد الذي تتأثر به جميع الأراضي الفلسطينية، غدا الأربعاء والخميس المقبلين

وأفاد الراصد، العلامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن البلاد ستتأثر خلال هذين اليومين بكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة قطبية المنشأ، يرافقها تساقط الأمطار بشكل متواضعة محدودية الشمولية والانتشار والكثافة على عكس المنخفض الأخير.

وقال العلامي : إن "كميات الأمطار في هذا المنخفض أقرب أن تكون محلية متباعدة ومتقطعة مع درجات حرارة متدنية وشديدة البرودة"، مشيرًا إلى أن الحرارة، تكون أقل من معدلاتها المعتادة وتتراوح ما بين درجتين لثلاثة وأربع درجات مئوية فقط، خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر والصباح وذلك في المناطق الجبلية والمنخفضة.

وأضاف أن المناطق المنخفضة والسهول والسواحل تتراوح فيها معدلات الحرارة ما بين 6 إلى 7، لافتًا إلى أن هذا المنخفض السريع ما يتلاشى يوم الجمعة حيث تستقر الأجواء فيه وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع حتى الاثني المقبل.

وأكد العلامي، أن هذه الكتلة الهوائية غير مشبعة بالرطوبة الكافية لأحداث منخفض جوي عالي الفعالية .

وفي النصف الثاني من الأسبوع المقبل تصل كتلة هوائية جديدة، لكن بسبب بعد الفترة نوعا ما تتغير المعطيات بخصوصهم بين مد وجزر ما بين قوة ذات يعني تكون ذات تأثير قوي بين تأثير ضعيفة، وفق الراصد الجوي، الذي أضاف، أن عملية الحسم حول كيفية تأثيرها عبر بيانات الخرائط الجوية غير كافية.

