قتلى وجرحى بإطلاق نار بجامعة ميشيغان الأمريكية

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم، الليلة الماضية، خلال عملية إطلاق نار في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت شرطة جامعة ولاية ميشيغان تحديثا عبر تويتر بعد ذلك بوقت قصير قالت فيه:" إن 3 أشخاص آخرين على الأقل قتلوا".

وبدورها، قالت شرطة جامعة ولاية ميشيغان :"إنها قامت بإخلاء وتأمين عدد من مباني الحرم الجامعي بعد ساعات من إطلاق النار".

وفي ذات الإطار، أعلنت شرطة نيويورك أن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في أنحاء متفرقة من المدينة، بعد أن دهسهم سائق شاحنة صغيرة.

فيما تتوفر حتى اللحظة تفاصيل رسمية حول حدوث عنف مسلح، لكن النائب المؤقت لرئيس شرطة الجامعة كريس روزمان، قال إنه تم إطلاق النار في موقعين.

وأوضحت الشرطة أن عملية الدهس أسفرت عن إصابة 7 مدنيين وشرطي بجروح، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى بحالة حرجة.