ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا لـ 37 ألفا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، يوم الاثنين الماضي، إلى 37 ألفًا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في كل من سوريا وتركيا.

جاء ذلك في أعقاب العثور على بعض الناجين في كل من سوريا وتركيا رغم مرور أسبوع على الكارثة التي ضربت الدولتين.

وبحسب مصادر في فرق الإنقاذ والطواقم الطبية، تجاوز العدد في تركيا، الـ31 ألفا و643 أشخاص، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 5714 شخصا، والمصابين إلى 7396.

وفي ذات الإطار، تمكنت فرق الإنقاذ، أمس الاثنين، من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة.

ويُشار إلى أن الكثير من العائلات تعلق الآمال على وجود العديد من الناجين بالرغم من اقتراب انتهاء عمليات الانقاذ، حيث أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.