أسعار صرف الدولار وباقي العملات بالأسواق اليوم الثلاثاء 14-2-2023

طرأ انخفاض طفيف على أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق، اليوم الثلاثاء 14-2-2023، عقب الصعود الذي حققته مؤخراً منذ يوم الجمعة الماضي.

ونحرص دوماً في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات والدولار؛ نظراً لأنه يهتم بها شريحة كبيرة من الناس وخاصة التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الثلاثاء 14-2-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.51

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.96

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.77

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12