الطقس: أجواء غائمة وباردة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 2023-02-14، أن يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو هذه الليلة، غائما جزئيا وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً الأربعاء: 2023-02-15

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو باردا في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .