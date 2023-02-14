المميز في حاسوب Galaxy Book3 Ultra لعام 2023

خلال مؤتمرها التقني الأخير كشفت سامسونغ عن مجموعة جديدة من الأجهزة الإلكترونية، كان من أبرزها حاسب Galaxy Book3 Ultra بنسخته الأحدث.

زوّد الحاسب على هيكل متين وخفيف الوزن نسبيا مصنوعا من الألومينيوم، وزوّد بشاشة Dynamic AMOLED 2X بمقاس 16 بوصة، أبعادها "16:10"، دقتها (2880/1800) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وتتميز هذه الشاشة بتقنيات متطورة تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة.

وحصلت شاشات هذا الحاسب على اعتماد VESA ClearMR و DisplayHDR TRUE BLACK 500، وشهادة SGS Eye Care Display التي تؤكد تقليل انبعاثاتها من موجات الضوء الزرقاء للحفاظ على صحة العين، كما جهّزت لوحة المفاتيح في الجهاز بماسح لبصمات الأصابع لحماية أمن البيانات.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات Intel Core i7-13700H أو Intel Core i9-13900H من جيل Raptor Lake، ومعالجات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 4050 أو GeForce RTX 4070 التي تؤمن له قدرات كبيرة في معاينة الصور والفيديوهات والعمل بشكل سلس مع ألعاب الفيديو الحديثة.

ويعمل الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 16 أو 32 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت، كما جهزته سامسونغ بمنفذي Thunderbolt 4، ومنفذ USB-A، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، منافذ USB Type-C، وبطارية تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط.