سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 14 فبراير 2023، رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد هبط سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء بحسب التحديث اللحظي، إلى نحو 6600 ليرة للشراء، و6700 ليرة للبيع، مقابل 6800 ليرة للشراء، و6900 ليرة للبيع

سعر الدولار اليوم في سوريا

وهبط سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء بحسب التحديث اللحظي، إلى نحو 6600 ليرة للشراء، و6700 ليرة للبيع، مقابل 6800 ليرة للشراء، و6900 ليرة للبيع أمس

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 660 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

ونزل سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى نحو 349 ليرة للشراء، و356 ليرة للبيع، مقابل 359 ليرة للشراء، و367 ليرة للبيع أمس.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

وانخفض سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء، إلى نحو 7045 ليرة للشراء، و7156 ليرة للبيع، مقابل 7258 ليرة للشراء، و7370 ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء14/2/2023م