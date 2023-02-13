رونالدو يهنئ سيدات النصر بعد فوزهن بالدوري

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، سيدات الفريق بعد تتويجهن بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في أول نسخة للمسابقة تجرى بمشاركة 8 أندية.

وغرد رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألف مبروك لفريق النصر للسيدات على فوزه بالدوري الأول، يا له من إنجاز رائع".

وأحرز "العالمي" اللقب عقب فوزه على نادي اليمامة بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في الجولة الـ14 والأخيرة من الدوري.

وتربع نادي النصر على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على وصيفه نادي الهلال، وتلاهما الشباب في المرتبة الثالثة برصيد 26 نقطة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عامًا) قد انضم إلى صفوف "العالمي" للرجال في أواخر كانون الأول /ديسمبر الماضي، بعقد لمدة سنتين ونصف حتى عام 2025.