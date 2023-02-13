هل قرر مدرب باريس اشراك مبابي أمام البايرن غداً؟

أكد مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتيه، اليوم الإثنين13/2/2023م، أن حسم أمر مشاركة كيليان مبابي، أمام بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سيتم صباح غدٍ الثلاثاء.

وقال جالتيه في مؤتمر صحفي لمباراة البايرن: "لقد أدى مبابي أمس تدريبات منفردة، وهو أمر لم أتوقعه، وشارك مع باقي الفريق في مران اليوم بالكامل، وترك انطباعا إيجابيا للغاية".

وأضاف: "أما بشأن جاهزيته للمشاركة أساسيا، فهو أمر سأحسمه صباح الثلاثاء، بعد التشاور مع مبابي، وسؤاله عن مدى جاهزيته، وكذلك بعد مناقشة الجهاز الطبي"، مضيفاً "أتحدث إليكم الآن، ولست متأكدا إذا كان مبابي سيشارك في المباراة أما لا".

وأردف:" لكن إذا تواجد مبابي في قائمة المباراة، سيكون متواجدا للمشاركة وليس لتخويف بايرن ميونخ".