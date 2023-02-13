بالفيديو الزمالك يحقق فوزاً ثمينا على سموحة في الدوري

حقق الزمالك المصري، مساء اليوم الإثنين 13/2/2023م، فوزاً ثمينا على غريمه لحساب الجولة 18 لدوري المصري الممتاز 2023، سموحة بـ3 أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الزمالك " محمود عبدالرازق شيكابالا د35، أحمد سيد زيزو د37، 42".

فيما سجل هدف سموحة الوحيد في المباراة محمد الصباحي في الدقيقة الـ90.

وبهذا الفوز يصل رصيد الزمالك في الدوري المصري 32 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز2023: