موعد صرف المنحة القطرية شهر 2-2023م، مع اقتراب موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر فبراير، يحظى موعد صرف المنحة القطرية 100دولار باهتمام كبير لدي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا وضعنا لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2-2023م، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجري عبر محرك قوقل والتي زادت من معدلاتها خلال هذه الفترة خاصة مع اقتراب موعد صرفها الشهري.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 2-2023م

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

ومنذ أواخر عام 2018 تقدم قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).

موعد صرف المنحة القطرية شهر 2-2023

والمنحة القطرية تعتبر عامل مساند لكافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة المستفيدة من المنحة القطرية الشهرية 100دولار، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ العام 2007، والذي دمر كافة مناحي الحياة الاقتصادية منها والمعيشة، صنف على أثره قطاع غزة بأعلى نسبة بطالة في العالم.

موعد صرف المنحة القطرية شهر فبراير 2023

وحول موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2-2023، من المتوقع أن يتم صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر فبراير مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل وفقاً لمصادر صحفية نقلاً عن مسؤول في اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة الجهة المانحة للمنحة القطرية لقطاع غزة 100دولار.

وبين المصدر أن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير -2023، لن يتغير وسيكون كما هو (منتصف الشهر)، متوقعاً أن يكون الصرف يوم الأحد المقبل 19-2-2023م.

وأضاف:" أن قيمة المنحة القطرية لن يحدث بها أي تغير 100دولار، وتصرف في المحال التجارية ومعارض الاتصالات بواقع 310شيكل".

موعد المنحة القطرية100دولار-فبراير2023

والمستفيدون من المنحة القطرية، ينتظرون رسائل المنحة القطرية شهر 2 عبر هواتفهم المحمولة، أو يراقبون رابط فحص المنحة القطرية شهر 1 الذي تخصصه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 2فبراير 2023، وفي حال تفعيل الرابط يمكنك الفحص من هنـــــــــــا