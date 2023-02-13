الجهاد الاسلامي: العمليات الجهادية بالقدس هي رد عملي على اعتداءات وإجرام الاحتلال بحق شعبنا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:29 م
13 فبراير 2023
القيادي طارق عز الدين.
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باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الطعن البطولية التي نفذها فتى فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، و أدت لمقتل جندي من جيش الاحتلال على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة.

و قال طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي: " إن العمليات الجهادية المباركة والتي تضرب الاحتلال الصهيوني في قلب مدينتا المقدسة، تأكيد على الإرادة الصلبة التي يمتلكها أهلنا في القدس المحتلة".

و أكد أن هذه العمليات المباركة تأتي لترد بشكل عملي على اعتداءات وإجرام الاحتلال واجراءاته الإرهابية بحق شعبنا في كل مكان من أرضنا.

و أشار الناطق باسم الجهاد الى أن هذه العمليات المباركة تمثل رداً طبيعياً على هدم البيوت في القدس، وعلى العدوان في نابلس وممارسات التضييق بحق أسرانا داخل السجون الصهيونية.

 و قدم عز الدين قدم التحية والإجلال والإكبار لأبطال مدينة القدس وشعفاط منفذي العمليات الفدائية البطلة، و لشعبنا الصابر والمقاوم في كل مكان من جنين حتى رفح، والذين يرفض الذل والمهانة، ويؤكد كل يوم على حقه في مقاومة الاحتلال المجرم.

 

 

 

 

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