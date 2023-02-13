الجهاد الإسلامي: العمليات الجهادية بالقدس هي رد عملي على اعتداءات وإجرام الاحتلال بحق شعبنا

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الطعن البطولية التي نفذها فتى فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، وأدت لمقتل جندي من جيش الاحتلال على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة.

وقال طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي: " إن العمليات الجهادية المباركة والتي تضرب الاحتلال الصهيوني في قلب مدينتي المقدسة، تأكيد على الإرادة الصلبة التي يمتلكها أهلنا في القدس المحتلة".

وأكد أن هذه العمليات المباركة تأتي لترد بشكل عملي على اعتداءات وإجرام الاحتلال وإجراءاته الإرهابية بحق شعبنا في كل مكان من أرضنا.

وأشار الناطق باسم الجهاد إلى أن هذه العمليات المباركة تمثل رداً طبيعياً على هدم البيوت في القدس، وعلى العدوان في نابلس وممارسات التضييق بحق أسرانا داخل السجون الصهيونية.

وقدم عز الدين قدم التحية والإجلال والإكبار لأبطال مدينة القدس وشعفاط منفذي العمليات الفدائية البطلة، ولشعبنا الصابر والمقاوم في كل مكان من جنين حتى رفح، والذين يرفض الذل والمهانة، ويؤكد كل يوم على حقه في مقاومة الاحتلال المجرم.