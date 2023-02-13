الجهاد بخان يونس تشيع جثمان والد الاستشهادي أحمد عاشور

شيعت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة خان يونس، الاثنين، جثمان الحاج: محمود زايد عاشور، والد الاستشهادي المجاهد أحمد عاشور، عن عمر يناهز (77) عامًا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وانطلق موكب تشييع والد الاستشهادي أحمد عاشور، من منزله وسط محافظة خان يونس، ثم الصلاة عليه في مسجد الإسلام، بعدها إلى مقبرة العائلة غربي المحافظة.

وشارك في التشييع المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، وقيادات حركة الجهاد الإسلامي في المحافظة، وشخصيات وطنية ووجهاء.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل خلال كلمته إنّه "لو لم يكن لـ أبو أبو وسام عاشور من الباقيات الصالحات سوى أنه أنجب الإستشهادى البطل أحمد لكفاه إن شاء الله، ولو لم يكن له من صفحات المجد والمروءة والعزة سوى أنه أنجب الذرية الصالحة وفي مقدمتها بطل من أبطال فلسطين لكفى فلسطين فخرا وعزا وتيها بين الناس".

وأكد القيادي المدلل، أن المرحوم أفضى إلى ربه صابرا مرابطا محتسبا، بعد رحلة من العطاء والبذل كان فيها مثالا للصبر والثبات، وقدّم فيها الأبناء في سبيل المقاومة والتحرير.