الأسرى يبدأون غداً خطوات العصيان ضمن الخطة التي أعلنتها لجنة طوارئ الأسرى

أكد بيان صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير اليوم الاثنين بأن الأسرى يبدأون صباح غدٍ الثلاثاء بتنفيذ خطوات العصيان ضمن مسار الخطة التي أعلنت عنها لجنة الطوارئ العليا للأسرى.

و وفقاً للبيان، فستبدأ الخطوة من سجن (نفحة)، بحيث تتسع دائرة الخطوات بتنفيذها في بقية السجون، وفقًا للخطة التي أُقرت.

وتتمثل الخطوات، بارتداء لباس ( الشاباص) وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن المفروضة لواقع الحياة الاعتقالية، إضافة إلى عرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني)، بحيث يخرج الأسرى للفحص مقيدو الأيدي.