الناطق باسم حماس: العمليات الفضائية بالقدس رسالة تحدي للاحتلال و متطرفيه

أكد الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع أن العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة اليوم هي رسالة تحدي لكابينت الاحتلال الصهيوني، وقادته المتطرفين ورداً على قراراته باستهداف مدينة القدس وأهلنا المقدسيين فيها وتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة .

و أوضح القانوع في تصريح له مساء اليوم الاثنين أن شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائر سيواجهون عدوان الاحتلال وفاشية حكومته المتطرفة بكل بسالة وعنفوان وبمزيد من العمليات البطولية .

و أشار القانوع الى أن سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة وقراراتها الفاشية التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا وشعبنا سيحول الأرض لهيباً وناراً تحت أقدام الصهاينة وقطعان المستوطنين

و دعا المتحدث باسم حماس لمضاعفة التصدي لجرائم الاحتلال والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.