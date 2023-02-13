محدث بالفيديو والصور مصادر عبرية: مقتل جندي في عملية طعن عند حاجز شعفاط بالقدس

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مقتل الجندي الذي أصيب في عملية حاجز شعفاط، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها.

و كانت القناة العبرية الـ 14، أكدت مساء الإثنين، أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة، في عملية طعن عند حاجز شعفاط شرقي القدس المحتلة.

و قالت قناة ريشت كان العبرية إن فلسطينياً طعن شرطيا من حرس الحدود على متن حافلة عند تفتيشها على حاجز شعفاط وأصابه بجروح خطيرة، و في تلك اللحظة أطلق شرطي النار تجاه المنفذ وأصابه وأصاب معه شرطي ثالث.

كما أكدت منظمة انقاذ بلا حدود في وقت سابق أن حالة الشرطي المصاب حرجة، بينما وصفت حالة الجندي المصاب بأنها حرجة جدا "ميؤوس منها".

و اوضحت مصادر عبرية بأن منفذ عملية شعفاط يبلغ من العمر (13 عامًا) وهو من سكان المخيم.









