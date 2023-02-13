الحركة الأسيرة تشرع بخطوات احتجاجية ردًا على إجراءات بن غفير..!

أفادت اللجنة العليا للحركة الأسيرة، مساء اليوم الاثنين، أنها قررت الشروع في سلسلة خطوات احتجاجية ردًا على إجراءات بن غفير بحق الأسرى.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها ستبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم.

واضافت الحركة الأسيرة، إنها ستخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة -والتي نريدها كذلك في الخارج-، وهذه الوحدة هي الضامن الأساسي -بعد توفيق الله- لنجاح نضالنا.

وشددت على ان حجم العدوان الذي نواجهه منذ بداية العام يتطلب من كافة أبناء شعبنا وقواه الحية إسنادنا بكافة الأدوات.

وتابعت في بيانها: "على الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه وصوتنا هذا، فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلًا ونهارًا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا".