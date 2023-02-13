أنباء عن إصابة مستوطن جراء عملية طعن في البلدة القديمة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:10 م
13 فبراير 2023
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أنباء عن إصابة مستوطن جراء عملية طعن في البلدة القديمة

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