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أنباء عن إصابة مستوطن جراء عملية طعن في البلدة القديمة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:10 م
13 فبراير 2023
أنباء عن إصابة مستوطن جراء عملية طعن في البلدة القديمة
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