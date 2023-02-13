الزراعة تكشف عن المعدل العام لهطول الأمطار في محافظات غزة

ذكرت الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، أنّ المعدل العام لهطول الأمطار في محافظات غزة وصل إلى 74.3%.

وقالت الوزارة خلال نشرة "الغيث النافع" التي تُصدرها الوزارة، إن عدد أيام هطول الأمطار حتى يوم أمس الأحد بلغت 23 يومًا.

وأضافت، أن كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات بغزة منذ بداية الموسم وصلت إلى 93.37 مليون متر مكعب"، لافتةً إلى أنّ بلدة بيت لاهيا والنصيرات سجّلتا أعلى هطول للأمطار خلال يوم أمس الأحد.

وأشارت إلى أنّ محافظة خان يونس سجلت نسبة هطول أمطار وصلت إلى 102% والنصيرات سجلت نسبة هطول 75%، وحي الرمال في مدينة غزة سجل82.4$، بالإضافة إلى بلدة جباليا التي وصلت كميات هطول الأمطار فيها إلى 78%.