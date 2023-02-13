ضبط تردد قناة زي ألوان 2023 Zee ALWAN الجديد على نايل سات HD

ضبط تردد قناة زي ألوان 2023 Zee ALWAN الجديد على نايل سات ، ضمن الجهود التي يبذلها فريق فلسطين اليوم الاخباري قام في هذه المقالة بالحرص الشديد في وضع التفاصيل الكاملة التي توصل كل شخص زائر لنا إلى تردد قناة زي ألوان حيث تعد هذه القناة من افضل واقوى القنوات في عرض الأفلام والمسلسلات الهندية والعربية حيث رصدنا في هذا الامر أكثر من نصف مليون عملية بحث الكترونية على محركات البحث المتوفرة على الشبكة العنكبوتية لا سيما موقع جوجل الشهير كما ونتعرف سويا إلى جانب ذلك ابرز خطوات التردد على الرسيفر وهو على النحو التالي :

تردد قناة زي ألوان 2023 Zee ALWAN

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور تردد قناة زي الوان Zee ALWAN 2023 على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD وهي على النحو التالي:

أولا: القمر الصناعي: نايل سات

ثانيا: تردد القناة: 11939

ثالثا: الاستقطاب: أفقي ويرمز له ب H

رابعا: معدل الترميز: 27500

خامسا: جودة القناة: HD

مسلسلات قناة زي ألوان 2023 Zee ALWAN

وضمن وضعنا لكم بعد تردد ، أبرز المسلسلات التي تعرضها هذه القناة المميزة والتي تذيعها على مدار الساعة وبدون توقف وهي على النحو التالي :

أولا: مسلسل ملكة جانسي .

ثانيا: مسلسل نضال إمرآة .

ثالثا: مسلسل قصر سوارنا .

رابعا: مسلسل سحر الأسمر .

خامسا: برنامج بوليوود 100% .

سادسا: برنامج أسرار الجمال .

سابعا: برنامج أصول الحركة .

ثامنا: برنامج لا للروتين .

تاسعا: مسلسل مكانك في القلب .

عاشرا: مسلسل أحلام مراهقين .

الحادية عشرة: مسلسل المحقق راغاف .

الثانية عشرة: مسلسل أحلام بسيطة .

خطوات تردد قناة زي الوان Zee ALWAN على الرسيفر

وفي نهاية المقالة ، قمنا في وضع ابرز خطوات ضبط تردد قناة زي الوان على الرسيفر وهي خطوات سهلة للغاية أولا: وفي الخطوة الأولى ، باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر القائمة، أما في الخطوة الثانية ، تظهر قائمة بالخيارات أو “خيارات” باللغة الإنجليزية لاختبار التثبيت.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، قم بتحديد تثبيت، وإلا ستجد “التثبيت” باللغة الإنجليزية، وبعدها حدد القمر الصناعي وهو نايل سات Nilesat.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، قم بكتابة تردد قناة زي ألوان المعروض أعلاه، ثم حدد الاستقطاب، وهو أفقي.

خامسا: وفي الخطوة الخامسة ، لاحظ معدل ترميز القناة 27500 ، ثم قم بالضغط على OK.

سادسا: وفي الخطوة السادسة ، قم بالانتظار قليلاً حتى تعثر على القناة، ثم اضغط على حفظ.

تردد قناة زي ألوان على عرب سات

وفي الختام ، وضعنا لكم تردد قناة زي ألوان Zee ALWAN على القمر الصناعي عرب سات وهو على النحو التالي :

القمر التردد FEC/SR الجودة

عرب سات 12111(H) 27500 – 3/4 SD