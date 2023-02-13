قوات القمع "الإسرائيلي" تقتحم قسم (16) في سجن "عوفر"

أفاد نادي الأسير، اليوم الاثنين، بأن قوات القمع "الإسرائيلية" اقتحمت قسم (16) في سجن (عوفر)، وأجرت عمليات تفتيش واسعة.

‏وقال النادي في بيان صحفي، إن هذا الاقتحام هو الثالث الذي تنفذه وحدات القمع منذ نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حتى اليوم في سجن "عوفر".

الجدير بالذكر، أن وحدات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.