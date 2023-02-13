مهجة القدس: تمديد اعتقال الشيخ خضر عدنان

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الاثنين 13/2/2023، تمديد اعتقال الشيخ المجاهد خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية مددت اعتقال الشيخ المجاهد خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي؛ لمدة 7 أيام جديدة بحجة استكمال التحقيق معه؛ حتى تاريخ 19/02/2023م.

والشيخ عدنان مُعتقل منذ 9 أيام ومضرب عن الطعام منذ اليوم الأول ، ويتواجد حاليًا في العزل الانفرادي بقسم (3) العزل في ظروف قاسية من البرد وعدم توافر أغطية تقيه شدة الطقس وبرودته.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.