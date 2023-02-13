من هو خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق؟ بات اسم الراصد الجوي خالد الزعاق ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أًدر عدة تصريحات تتعلق بعلاقة الانسان بالطقس والمناخ، وللمعلومات التي أدلاها خبير الأرصاد الجوية، جعلته يتصدر مواقع السوشيال ميديا، خاصة بعد أن قال إن 3 ساعات فقط باقية لموسم الشتاء، حيث إذا انتهت يبقى الشتاء يلملم متاعه، لكن تلك التصريحات ليس دقيقة وبات الجميع يعلق عليها مما جعله يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد الزعاق ويكيبيديا

خالد الزعاق ويكيبيديا، بعد تصريحات خالد الزعاق الراصد الجوي، بدأ الناس يبحثون عبر موقع ويكيبيديا الشهير عن السيرة الذاتية للراصد الجوية خالد الزعاق، الذي قال إن: أن مسكن الإنسان ومشربه مرتبط بمجريات المناخ، كما قال إن الطعام الذي يتناوله الانسان ينقسم قسمان، صيفي وشتوي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خالد الزعاق ويكيبيديا، ليتعرف على سيرته الذاتية كل المهتمون.

خالد الزعاق سيرة ذاتية

خالد الزعاق سيرة ذاتية، يرغب الناس بالتعرف على السيرة الذاتية للدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، حيث يعتبر من مواليد 1971، وهو باحث فلكي سعودي، كما إنه مقدم إذاعي على قناة العربية السعودية، حيث ولد الدكتور خالد الزعاق في مدينة بريدة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، عام 1391 هـجري، الموافق عام 1971، حيث من صغره أبدى اهتمامه بالظواهر الفلكية والكونية القوية من رعد وبرق منذ صغره، وهذا ما دفعه لتعلم علم الفلك والعمل به.

د.خالد الزعاق:



تبقى 3 لسعات من الشتاء وبعدها يلملم متاعه. pic.twitter.com/AG1IKJFF73 — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 11, 2023

"د.خالد الزعاق":



اليوم آخر الشبط وغدًا الاثنين أول موسم العقارب، وهو موسم البرد اللاسع.



pic.twitter.com/5xPZAeaO03 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 5, 2023

من هو خالد الزعاق؟

من هو خالد الزعاق؟ غيره أنه خبير في الأرصاد وعلم الفلك، إنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة وأصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما إنه حصل على شهادة جامعية في هندسة الإلكترونيات الصناعية كما حصل على إجازة فلكية من رائد الفلك بالخليج العربي الدكتور صالح العجيري، وبهذا نكون قد نشرنا لكم بعضا من السيرة الذاتية للدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية، من هو خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق؟ خالد الزعاق سيرة ذاتية.