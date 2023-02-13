تفاصيل أسعار غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري أسعار غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية في هذه المقالة ، حيث يمكن لجميع زوار موقعنا وبعد قراءة هذه السطور من التعرف على تلك الأسعار ( عيار 21 في ادلب وحلب ودمشق والحسكة) بكل سهولة تامة وبدون أي عوائق وكل ما عليكم الان هو الاطلاع على الشرح الوافي وهو :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023

سعر عيار 21 الذهب في سوريا اليوم الاثنين في الحسكة ، شراء : 330,000 ، مبيع: 340,000 .

سعر عيار 21 الذهب في سوريا اليوم الاثنين في دمشق ، شراء : 349,000 ، مبيع: 355,000 .

سعر عيار 21 الذهب في سوريا اليوم الاثنين في حلب : شراء : 349,000 ، مبيع: 355,000 .

سعر عيار 21 الذهب في سوريا اليوم الاثنين في ادلب: شراء: 327,000 ، مبيع: 337,000 .

أسعار الذهب في سوريا عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 24 وصل عند مستوى بيع 420,571 وشراء 420,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 22 وصل عند مستوى بيع 385,524وشراء 385,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 21 وصل عند مستوى بيع 368,000 وشراء 367,500

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 18 وصل عند مستوى بيع 315,429 وشراء 315,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 14 وصل عند مستوى بيع 245,333 وشراء 245,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 12 وصل عند مستوى بيع 210,286 وشراء 210,000

سعر اونصة الذهب في سوريا اليوم الاثنين وصل عند مستوى بيع 13,079,771 وشراء 13,062,000

سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم الاثنين وصل عند مستوى بيع 2,944,000 وشراء 2,940,000

الكيلو بيع 420,571,429 شراء 420,000,000 .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 150,623 ليرة $59.95

سعر الذهب عيار 22 138,072 ليرة $54.95

اسعار الذهب عيار 21 131,798 ليرة $52.46

اسعار الذهب عيار 18 112,969 ليرة $44.96

سعر الذهب عيار 14 87,864 ليرة $34.97

سعر الذهب عيار 12 75,311 ليرة $29.97

اسعار أوقية الذهب 4,684,360 ليرة $1,864

اسعار جنيه الذهب 1,054,383 ليرة $419.65

اسعار كيلو الذهب 150,622,502 ليرة $59,949

سعر الذهب اليوم في سوريا للبيع والشراء

في المقابل وصل سعر متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

12 فبراير 150,792 131,946 113,096 87,963 75,396

11 فبراير 150,791 131,945 113,095 87,962 75,395

10 فبراير 150,700 131,866 113,027 87,909 75,350

9 فبراير 150,356 131,565 112,769 87,708 75,178

8 فبراير 151,535 132,596 113,653 88,396 75,767

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع أسعار غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .