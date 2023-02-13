تفاصيل أسعار غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:14 ص
13 فبراير 2023
تفاصيل أسعار غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023
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وضع  لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري أسعار غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية في هذه المقالة ، حيث يمكن لجميع زوار موقعنا وبعد قراءة هذه السطور من التعرف على تلك الأسعار ( عيار 21 في ادلب وحلب ودمشق والحسكة) بكل سهولة تامة وبدون أي عوائق وكل ما عليكم الان هو الاطلاع على الشرح الوافي وهو :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023

سعر عيار 21 الذهب في سوريا اليوم الاثنين في الحسكة ، شراء : 330,000 ، مبيع: 340,000 .

سعر عيار 21 الذهب في سوريا اليوم الاثنين في دمشق ، شراء : 349,000 ، مبيع: 355,000 .

سعر عيار 21 الذهب في سوريا اليوم الاثنين في حلب : شراء : 349,000 ، مبيع: 355,000 .

سعر عيار 21 الذهب في سوريا اليوم الاثنين في ادلب: شراء: 327,000 ، مبيع: 337,000  .

أسعار الذهب في سوريا عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 24 وصل عند مستوى بيع 420,571 وشراء 420,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 22 وصل عند مستوى بيع 385,524وشراء 385,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 21 وصل عند مستوى بيع 368,000 وشراء 367,500

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 18 وصل عند مستوى بيع 315,429 وشراء 315,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 14 وصل عند مستوى بيع 245,333 وشراء 245,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين عيار 12 وصل عند مستوى بيع 210,286 وشراء 210,000

سعر اونصة الذهب في سوريا اليوم الاثنين وصل عند مستوى بيع 13,079,771 وشراء 13,062,000

سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم الاثنين وصل عند مستوى بيع 2,944,000 وشراء 2,940,000

الكيلو   بيع 420,571,429 شراء 420,000,000 .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24  150,623 ليرة $59.95

سعر الذهب عيار 22   138,072 ليرة $54.95

اسعار الذهب عيار 21  131,798 ليرة $52.46

اسعار الذهب عيار 18  112,969 ليرة $44.96

سعر الذهب عيار 14   87,864 ليرة  $34.97

سعر الذهب عيار 12   75,311 ليرة  $29.97

اسعار أوقية الذهب       4,684,360 ليرة       $1,864

اسعار جنيه الذهب       1,054,383 ليرة       $419.65

اسعار كيلو الذهب       150,622,502 ليرة   $59,949

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023

سعر الذهب اليوم في سوريا للبيع والشراء

في المقابل وصل سعر متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم    عيار 24         عيار 21         عيار 18         عيار 14         عيار 12

12 فبراير       150,792      131,946      113,096      87,963        75,396

11 فبراير       150,791      131,945      113,095      87,962        75,395

10 فبراير       150,700      131,866      113,027      87,909        75,350

9 فبراير         150,356      131,565      112,769      87,708        75,178

8 فبراير         151,535      132,596      113,653      88,396        75,767

7 فبراير         151,171      132,278      113,380      88,184        75,586

6 فبراير         151,055      132,176      113,293      88,116        75,527

5 فبراير         150,651      131,823      112,990      87,880        75,325

4 فبراير         150,667      131,837      113,002      87,889        75,333

3 فبراير         150,712      131,876      113,036      87,916        75,356

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع أسعار غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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