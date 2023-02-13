أعلاها في بيت لاهيا والنصيرات: كميات الأمطار التي هطلت على قطاع غزة أمس

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين 13/2/2023، كميات الأمطار الهاطلة على المحافظات الجنوبية ليوم أمس الأحد.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن عدد أيام الهطول 23 يوماً، وبلغت النسبة المئوية للهطول 74.3% من المعدل العام لكافة المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم 263.2 ملم، ومتوسط الهطول لهذا اليوم 3.5 ملم، وكمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم 93.37 مليون متر مكعب.

ووفقاً للوزارة، فبلغ أعلى هطول في بيت لاهيا والنصيرات حيث بلغ 5 ملم.

فيما أن كمية الأمطار التي هطلت لهذا اليوم 1.25 مليون متر مكعب.







