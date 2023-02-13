الجهاد الاسلامي تنعي الشهيد "بسطامي" الذي ارتقى خلال اقتحام الاحتلال لنابلس فجراً

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الشاب: أمير إيهاب بسطامي (22 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم.

واكدت الحركة خلال بيان مقتضب اليوم الأثنين 13/2/2023 أن جريمة الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، ستنقلب على هذا الاحتلال الفاشي لهيباً وغضباً مستمراً لن يخبو إلا باستعادة حقوقنا المسلوبة مهما كلف ذلك من تضحيات وآلام، وسيبقى شعبنا الصامد متمسكاً بعدالة قضيته حتى الحرية.

وعزت الحركة عائلة الشهيد الكريمة وعموم أهلنا في نابلس الصمود، ونشد على يد كتيبة نابلس وكل المقاومين الذين تصدوا ببسالة لعدوان الاحتلال، داعين بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى الأبطال، وإن هذا الدم النازف على امتداد أرضنا سيقرّب مواعيد النصر القادم.