مهجة القدس تنعى والد الاستشهادي المجاهد أحمد عاشور

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة عاشور الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة الحاج محمود زايد عاشور عاشور، والد الاستشهادي المجاهد أحمد محمود عاشور.

وقد وافته المنية مساء أمس الأحد 21 رجب 1444 هـ الموافق 12/02/2023م؛ بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، عن عمر يناهز (77) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

جدير بالذكر أن الاستشهادي المجاهد أحمد عاشور ولد بتاريخ 29/04/1985م، وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 17/01/2005م.