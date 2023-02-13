معهد "تخنيون" الإسرائيلي يتعرض لهجوم الكتروني

تعرض معهد الأبحاث التطبيقية "الإسرائيلي" في مدينة حيفا المحتلة بشمال فلسطين، إلى هجمة سايبر كبيرة أدت إلى حجب موقع المعهد ووقف الخدمات والسيطرة على معلومات خاصة ليتم الكشف بعد ذلك ان "المجموعة التي نفذت الهجوم السيبراني تدعى "دارك بيت" وتطالب بالحصول على 70 قطعة من عملة البتكوين؛ أي نحو 80 مليون شيكل".

مسؤولون "إسرائيليون" في معهد الأبحاث التطبيقية"تخنيون" أكدوا أن "أنظمة الكمبيوتر قيد الفحص، وجرى فصلها، ونحن ندرس الوضع وسنواصل التحديث قريبا"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وفي رسالة للمجموعة المهاجمة، قالت: "لقد تم اختراق "تخنيون"، بسبب نظام الفصل العنصري"، بحسب الموقع الذي نقل عن إدارة "تخنيون" قولها: "جميع الأنظمة غير متاحة وقد فقدنا بياناتنا، لذلك، علينا أن نوقف إجراءات الموارد البشرية لدينا مؤقتا، نحن نعتذر بشدة لجميع الزملاء والشركاء وأولئك الذين يثقون بنا".